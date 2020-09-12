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Орловский бренд «Бирюзовое кольцо России» представили в Сколково

Там прошла международная выставка по туризму «ОТДЫХ 2020».


Презентация туристского бренда Орловской области «Бирюзовое кольцо России» состоялась 9 сентября.

Как отметил руководитель департамента по проектам развития территорий Орловской области Андрей Карпов, региональный бренд «Бирюзовое кольцо России» объединил древние города Орловского края, стоящие на исконных реках Среднерусской возвышенности. Сделано это для привлечения туристов, продвижения интересов территории и решения задач ее развития.

Орловскую область посещает более 500 тысяч туристов и экскурсантов в год. При этом мощности номерного фонда гостевой инфраструктуры по оценкам владельцев не заполнены в среднем на 50%. Крайне низка доля иностранных туристов. В целом индустрия гостеприимства Орловской области развита неравномерно и не всегда отвечает ожиданиям гостей региона.

Для Орловской области синергия объединенного бренда позволит разнообразить туристские предложения региона, увеличить охват гостей, предложить укрупненные турпродукты. Это особенно важно в условиях, когда ключевым регионом-донором туристов для Орловской области является Москва и Московская область (более 20 млн чел.).

В число участников выставки от Орловской области наряду с представителями региональных органов власти вошли специалисты туристического рынка.

Представители Орловской области провели ряд встреч с лидерами туристских ассоциаций, туроператорских компаний, представителями туристских администраций, журналистами и блогерами, сообщает информационный портал Орловской области.


Орловское Информбюро
11:01, 12 сентября 2020 года
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