Главная » Новости На Орловщине практикуют мошенники, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора В управление Роспотребнадзора по Орловской области обратились предприниматели и рассказали, что лжесотрудники ведомства предлагают приобрести нормативную литературу по борьбе с Ковид-19.





Предпринимателей уверяют, что якобы наличие нормативной литературы исключит негативные последствия проверки региональным оперштабом. В Управлении Роспотребнадзора по Орловской области заявляют, что такие услуги они не оказывают. А в случае поступления подобных звонков, орловцев просят сообщить в ведомство.



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Надежда Невматулина

12:03, 12 сентября 2020 года



