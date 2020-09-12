Главная » Новости Орловцы могут поздравить преподавателей с профессиональным праздником С 14 сентября стартует акция «Мой учитель».





Акция пройдет до 10 октября. Участникам предлагается сделать фото или видео с любимыми педагогами, рассказать о них, и разместить получившийся пост на личных открытах страницах в «Instagram», «ВКонтакте» или ТikTok с хэштегами #мойучитель2020, #мойучитель, #минпросвещениярф.



Все это нужно продублировать в специальном разделе сайта Министерства просвещения, на чьи страницы в соцсетях тоже необходимо подписаться.



Там же будут размещены лучшие публикации, авторы трех наиболее выдающихся получат призы – отмечено в сообщении областной администрации.





Артём Ежаков

13:04, 12 сентября 2020 года



