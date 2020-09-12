Главная » Новости В Орловской области 49 заболевших и один умерший от коронавируса За минувшие сутки в регионе выздоровело 59 человек, сообщает оперативный штаб.





По данным на 12 сентября в Орловской области всего выявлено 7624 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число активных больных в настоящее время – 1411. Выздоровело 6098 человек. Скончались – 115.

COVID-19 подтвержден у 3720 жителей Орла. - 867 зараженных – в Орловском районе, - 631 – в городе Мценске и Мценском районе, - 338 – в Ливнах, - 282 – в Урицком районе, - 212 – в Болховском районе, - 137 – в Дмитровском районе, - 136 – в Новодеревеньковском районе, - 138 − в Ливенском районе, - 109 – в Хотынецком районе, - 94 – в Кромском районе, - 89 − в Свердловском районе, - 88 – в Покровском районе, - 86 − в Верховском районе, - 81 – в Новосильском районе, - 74 – в Малоархангельском районе, - 71 – в Глазуновском районе, - 68 – в Шаблыкинском районе, - 66 – в Должанском районе, - 63 – в Залегощенском районе, - 61 – в Знаменском районе, - 60 – в Колпнянском районе, - 45 – в Троснянском районе, - 37 – в Сосковском районе, - 24 − в Краснозоренском районе, - 21 – в Корсаковском районе.

Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения.





Орловское Информбюро

13:40, 12 сентября 2020 года



