В Орловской области 49 заболевших и один умерший от коронавируса

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В Орловской области 49 заболевших и один умерший от коронавирусаЗа минувшие сутки в регионе выздоровело 59 человек, сообщает оперативный штаб.
По данным на 12 сентября в Орловской области всего выявлено 7624 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число активных больных в настоящее время – 1411. Выздоровело 6098 человек. Скончались – 115.
COVID-19 подтвержден у 3720 жителей Орла.
- 867 зараженных – в Орловском районе,
- 631 – в городе Мценске и Мценском районе,
- 338 – в Ливнах,
- 282 – в Урицком районе,
- 212 – в Болховском районе,
- 137 – в Дмитровском районе,
- 136 – в Новодеревеньковском районе,
- 138 − в Ливенском районе,
- 109 – в Хотынецком районе,
- 94 – в Кромском районе,
- 89 − в Свердловском районе,
- 88 – в Покровском районе,
- 86 − в Верховском районе,
- 81 – в Новосильском районе,
- 74 – в Малоархангельском районе,
- 71 – в Глазуновском районе,
- 68 – в Шаблыкинском районе,
- 66 – в Должанском районе,
- 63 – в Залегощенском районе,
- 61 – в Знаменском районе,
- 60 – в Колпнянском районе,
- 45 – в Троснянском районе,
- 37 – в Сосковском районе,
- 24 − в Краснозоренском районе,
- 21 – в Корсаковском районе.
Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения.
Орловское Информбюро
13:40, 12 сентября 2020 года