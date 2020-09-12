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В Орловской области 49 заболевших и один умерший от коронавируса

За минувшие сутки в регионе выздоровело 59 человек, сообщает оперативный штаб.


По данным на 12 сентября в Орловской области всего выявлено 7624 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число активных больных в настоящее время – 1411. Выздоровело 6098 человек. Скончались – 115.

COVID-19 подтвержден у 3720 жителей Орла.
- 867 зараженных – в Орловском районе, 
- 631 – в городе Мценске и Мценском районе, 
- 338 – в Ливнах, 
- 282 – в Урицком районе, 
- 212 – в Болховском районе, 
- 137 – в Дмитровском районе, 
- 136 – в Новодеревеньковском районе, 
- 138 − в Ливенском районе, 
- 109 – в Хотынецком районе, 
- 94 – в Кромском районе, 
- 89 − в Свердловском районе, 
- 88 – в Покровском районе, 
- 86 − в Верховском районе, 
- 81 – в Новосильском районе, 
- 74 – в Малоархангельском районе, 
- 71 – в Глазуновском районе, 
- 68 – в Шаблыкинском районе, 
- 66 – в Должанском районе, 
- 63 – в Залегощенском районе, 
- 61 – в Знаменском районе, 
- 60 – в Колпнянском районе, 
- 45 – в Троснянском районе, 
- 37 – в Сосковском районе, 
- 24 − в Краснозоренском районе, 
- 21 – в Корсаковском районе.
 

Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения.



Орловское Информбюро
13:40, 12 сентября 2020 года
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