Главная » Новости В Орле потеплеет до 25 градусов Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха на два-три градуса 12-13 сентября в Орловской области.





По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 13 сентября в регионе ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер южный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +3°С..+8°С,

днем +20°С..+25°С.





Орловское Информбюро

13:41, 12 сентября 2020 года



