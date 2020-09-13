Главная » Новости В Орле стартовал основной день голосования Избирательные участки открылись в 8 утра.





Жителям областного центра предстоит определить, кто войдет в шестой созыв городского Совета народных депутатов. На 38 мандатов претендуют более 400 кандидатов. Вместе с Орлом в Единый день сегодня голосуют 10 муниципалитетов. Там жители отдают свои голоса за депутатов представительных органов.



В этом году на фоне эпидемии коронавируса нового типа выборы проходят в три дня, чтобы развести потоки людей и минимизировать риск заражения. Впервые такой режим был опробован в ходе Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. 11 и 12 сентября в России прошло досрочное голосование, 13 сентября станет основным днем волеизъявления.





Антон Киселёв

09:14, 13 сентября 2020 года



