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В Орле стартовал основной день голосования

Избирательные участки открылись в 8 утра.


Жителям областного центра предстоит определить, кто войдет в шестой созыв городского Совета народных депутатов. На 38 мандатов претендуют более 400 кандидатов. 
 
Вместе с Орлом в Единый день сегодня голосуют 10 муниципалитетов. Там жители отдают свои голоса за депутатов представительных органов.

В этом году на фоне эпидемии коронавируса нового типа выборы проходят в три дня, чтобы развести потоки людей и минимизировать риск заражения. Впервые такой режим был опробован в ходе Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. 11 и 12 сентября в России прошло досрочное голосование, 13 сентября станет основным днем волеизъявления.



Антон Киселёв
09:14, 13 сентября 2020 года
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