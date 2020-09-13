Главная » Новости Вести Орёл. События недели. 13.09.2020

- Сегодня – Единый день голосования. В Орле выбирают депутатов горсовета. Выборы проходят и в некоторых районах области.



- В области началась вакцинация от гриппа. Среди тех, кому некогда болеть, - глава региона.



- Директору Фонда капремонта придется ответить за «ремонт по-орловски».



- Детский парк Орла, едва открывшись, уже несет потери.



- Урок по нападению и защите. В трех учебных заведениях региона открыли школу самбо.



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Вести-Орёл

10:31, 13 сентября 2020 года



