Главная » Новости Коронавирус: в Орловской области 51 новый случай заболевания Всего в регионе с начала наблюдения зарегистрировано 7675 больных COVID-19.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 13 сентября выявлен 51 новый случай заражения COVID-19.



Число активных больных в настоящее время – 1450. Выздоровели – 6110. Умерло - 115.





Орловское Информбюро

10:53, 13 сентября 2020 года



