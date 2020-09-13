Главная » Новости В Орловской области работают все 154 участка для голосования на выборах в органы местного самоуправления Как сообщает информационный портал избирательных комиссий, 121 помещение для голосования расположено в учреждениях образования, 21 – в административных зданиях, 11 – в учреждениях культуры, 1 – в учреждении здравоохранения.





В общей сложности к работе приступили более 2 000 членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса. В списки избирателей в 10 муниципальных районах и городском округе Орёл по состоянию на 10 часов утра включено 255 325 человек, более 500 из которых получили возможность реализовать свое активное избирательное право впервые.





Орловское Информбюро

10:54, 13 сентября 2020 года



