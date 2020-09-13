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В Орловской области правом проголосовать досрочно воспользовались 40 147 человек

В регионе проходят выборы в органы местного самоуправления.


Как сообщает информационный портал избирательных комиссий, с 2 по 12 сентября 2020 года во всех участковых избирательных комиссиях проходило досрочное голосование. При этом на выборах депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва 11 и 12 сентября 2020 года были организованы дополнительные формы организации голосования.

В частности, избиратели, зарегистрированные на территории областного центра, могли воспользоваться правом проголосовать досрочно в помещении для голосования и на дому ежедневно с 8:00 до 20:00 часов, а также принять участие в досрочном голосовании на придомовых территориях в пределах территорий 10 избирательных участков, перечень которых предварительно был определен организующей выборы избирательной комиссией.

Правом проголосовать досрочно воспользовались 40 147 (или 15,72 %) избирателей, включенных в списки избирателей.

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Орловское Информбюро
11:05, 13 сентября 2020 года
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