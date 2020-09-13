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Сегодня, по состоянию на 10:00, в голосовании приняли участие 42 987 избирателей или 16,84 %

В регионе проходят выборы в органы местного самоуправления. Жители Орла определяют тех, кто войдет в шестой созыв городского Совета народных депутатов. На 38 мандатов претендуют более 400 кандидатов.


На 66 избирательных участках в Орле используются комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ – 2017).

При организации голосования соблюдаются все необходимые меры санитарно-эпидемиологической безопасности – бесконтактное измерение температуры, антисептическая обработка рук, выдача масок и перчаток, а также индивидуальные ручки для заполнения бюллетеня. Все помещения для голосования в течение дня голосования будут обрабатываться средствами дезинфекции.

На всех избирательных участках силами правоохранительных органов обеспечивается охрана правопорядка и общественная безопасность. На участках для голосования присутствуют сотрудники правоохранительных органов, помещения для голосования 132 избирательных участков города Орла оснащены стационарными металлодетекторами, обеспечивающими безопасность около 250 тыс. избирателей.

Наблюдение за ходом голосования в регионе осуществляют наблюдатели, представляющие кандидатов, избирательные объединения и Общественную палату Орловской области. Также в региональном избиркоме аккредитовано 58 журналистов, представляющих 4 средств массовой информации.

В целях обеспечения гласности и прозрачности избирательного процесса в помещениях 4 территориальных избирательных комиссий Орловской области, на которые возложены полномочия 28 окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Орловского городского Совета народных депутатов, организовано видеонаблюдение, сообщает информационный портал избирательных комиссий.


Орловское Информбюро
11:06, 13 сентября 2020 года
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