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В Орле открылся Информационный центр муниципальной избирательной комиссии

Жители Орла определяют тех, кто войдет в шестой созыв городского Совета народных депутатов.


Информационный центр открылся в 10 часов утра в фойе администрации города Орла.


В задачи Информационного центра входит сбор, обобщение и анализ информации поступающей со всех избирательных участков, действующих на территории города Орла.


В течение дня информация о ходе голосования будет размещаться в Информационном центре муниципальной избирательной комиссии города Орла, а также на официальном сайте муниципальной избирательной комиссии города Орла.


По состоянию на 10:00 часов в выборах приняло участие 16,9 % избирателей.

Избирательные участки будут открыты до 20:00.


Орловское Информбюро
11:09, 13 сентября 2020 года
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