Главная » Новости В Орле открылся Информационный центр муниципальной избирательной комиссии Жители Орла определяют тех, кто войдет в шестой созыв городского Совета народных депутатов.





Информационный центр открылся в 10 часов утра в фойе администрации города Орла.





В задачи Информационного центра входит сбор, обобщение и анализ информации поступающей со всех избирательных участков, действующих на территории города Орла.





В течение дня информация о ходе голосования будет размещаться в Информационном центре муниципальной избирательной комиссии города Орла, а также на официальном сайте муниципальной избирательной комиссии города Орла.





По состоянию на 10:00 часов в выборах приняло участие 16,9 % избирателей.



Избирательные участки будут открыты до 20:00.





Орловское Информбюро

11:09, 13 сентября 2020 года



