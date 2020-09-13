Главная » Новости Сегодня - День программиста Точной даты у этого праздника нет. Но чтобы понять, когда специалистам IT-сферы можно отмечать профессиональный праздник, нужно отсчитать от начала года ровно 256 дней. Как правило, выпадает 13 сентября. Кто такие программисты, и какую пользу они приносят Орлу? С доцентом кафедры информационных систем ОГУ имени И.С. Тургенева Романом Луневым беседовал наш корреспондент.





Вы отмечаете свой профессиональный праздник?

- Он появился совсем недавно - в конце 90-х - начале 2000-х. Приятные ощущения от того, что есть день программиста, мы испытываем, но чтобы отмечать - скорее, нет.



Кто такой программист? Что он делает?

- Программист в обывательском понятии - собирательный образ. Но если вдуматься, то человек, выбирающий программу для запуска стиральной машины, тоже отчасти является программистом. А с точки зрения профессии, программист это человек, который занимается созданием программного кода, который исполняется на вычислительных устройствах. Это может быть компьютер, это может быть мобильный телефон, или любое другое вычислительное устройство - сейчас даже кофеварка имеет собственную программу.



То есть, любого человека можно назвать программистом?

- Все начинается с алгоритмики. Это раздел научных знаний, который посвящен тому, как создаются и представляются алгоритмы. Каждое утро, просыпаясь, человек совершает последовательность каких-то действий - чистим зубы, выходим из дома, доходим до остановки. Это и есть последовательное выполнение алгоритма. На остановке человек ждет общественный транспорт, и здесь человеку предстоит сделать выбор - ехать на подошедшей маршрутке или подождать следующую. И ждет до тех пор, пока не приедет та, которая нужна. То есть, повторяем одно и то же действие, это третья базовая конструкция - повторение, цикл. Так что постоянно в жизни делаем одни те же операции алгоритмического характера, мы их программируем и получается программа. Так что любого человека можно назвать отчасти программистом.



Как программирование помогает в повседневной жизни?

- Если говорить о компьютерной грамотности, то это бесспорно. На сегодняшний день программирование проникло во все сферы деятельности обществ. Мы видим, как люди работают в офисах с компьютерами, на промышленных предприятиях люди работают на станках с числовым программным управлением - там есть достаточно серьезные программы. И в повседневности мы постоянно с этим сталкиваемся, от этого никуда не деться. Эти знания нужны, они востребованы. Те же самые смартфоны - чтобы ими пользоваться, необходимы навыки компьютерной грамотности.



Что предлагает студенту ОГУ имени Тургенева в плане IT-сферы?

- Есть несколько кафедр. Есть целевые кафедры, которые готовят именно программистов, есть кафедры, которые в смежных областях работают и также активно используют программирование как один из инструментов обучения. Есть и студенческое конструкторское бюро.



Как вы поняли, что хотите стать программистом?

- По образованию я инженер-электронщик. Моя специальность - проектирование и технология вычислительных и электронных средств. Я занимался проектированием и разработкой мегапроцессорной техники. А когда пошел в аспирантуру, появилось осознанное желание заняться прикладной частью в виде верхней настройки программирования. Сейчас занимаемся разработкой больших проектов.



Какие проекты вы сейчас разрабатываете, а какие уже внедряются в жизнь?

- Над проектами работает большая команда. Уже разработан и внедряется целый ряд проектов. Например, «Югид», то есть геосоциальная сеть. На базе этой геосоциальной сети создан туристический портал Орловской области «Визит Орел». Еще один большой проект, который мы продвигаем совместно с Орловским городским советом депутатов, это «Сделай Орел лучше». Проект направлен на то, чтобы лучше выстроить взаимодействие по решению проблем городского хозяйства между органами власти и жителями города. Любой желающий, увидев проблему, может сделать и выложить фотографию, которая попадет в ситуационный центр, оттуда информация передается исполнительным профильным организациям, они эту проблему устраняют, и жители пошагово видят, как проблема устраняется, они могут это отслеживать в реальном времени. Да, это проект не новый, ничего инновационного с точки зрения технологий здесь нет, но здесь много взаимодействия разных организаций.





Всеволод Трифонов

11:14, 13 сентября 2020 года



