Главная » Новости Жители Колпны инициировали благоустройство детской площадки Работали сами и привлекли администрацию поселка.





Детскую площадку решено было организовать на пустыре. Чтобы расчистить его, вышли на субботник. Убрали бурьян, купили сетку и сделали ограждение. Но целиком и полностью на свои силы рассчитывать не стали - обратились в администрацию района. Там помогли со скамейками. Пока нашли старые, но со временем их обещали заменить. Осталось наполнить площадку оборудованием. Руководство района обещало помочь. Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда инициатива жителей находила поддержку. Пример - буквально по соседству.



Виктор Громов, глава Колпнянского района: «Уже одна площадка сделана по инициативе жителей. Это вторая. Около 200 тысяч из бюджета поселка будет выделено для приобретения оборудования».

Уже заказаны горка, качели и карусели.



А вот в центральном парке поселка этим летом появился целый детский городок. Он был построен в рамках депутатского наказа.



Сам парк два года назад пережил фактически второе рождение. Его восстановили в рамках программы «Народный бюджет». Сделали дорожки, освещение, летнюю эстраду. А еще по просьбе жителей построили современную спортивную площадку. Средства на нее были выделены по распоряжению главы региона.





Оксана Гранн

09:23, 14 сентября 2020 года



