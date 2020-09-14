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Студент мценского филиала Орловского техникума агробизнеса и сервиса примет участие в финале чемпионата WorldSkills Russia

Илья Серпиянов стал победителем регионального отборочного конкурса и теперь представит Орловщину на российском уровне как грамотный специалист по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей.


Чемпионата WorldSkills Russia для молодых профессионалов стал уже привычным, но в этом году он проходит в необычных условиях. Участники, каждый в своем городе, на специально оборудованной и принятой комиссией площадке, под наблюдением пяти камер, в течение шести часов выполняют очень сложные задания, достойные настоящих профессионалов своего дела.

Илья Серпиянов учится на четвертом курсе. Ремонт и обслуживание автомобилей - его тема. Ему понадобится пройти три этапа - управление электронными и электрическими системами, ремонт коробки передач и ремонт двигателя. Задания усложнены еще и тем, что в созданном специально технопарке он будет один под прицелом камер, и за всеми его манипуляциями судьи будут наблюдать онлайн.

Тренировки занимают по несколько часов каждый день, подробно разбираются возможные задания и возможные ошибки.

В дни подготовки Илью приходит навестить группа поддержки.

Студенты техникума уже третий год подряд принимают участие во всероссийском конкурсе молодых профессионалов. Для этого здесь созданы все условия, в том числе и технические, которые теперь несут не только обучающую, но и социальную составляющую.

Материально-техническая база в техникуме, созданная в рамках гранта Министерства просвещения «Молодые профессионалы», является своеобразным современным и уникальным технопарком по направлению «Обслуживание транспорта и логистика».

Наталья Илюточкина, и.о. директора Орловского техникума агробизнеса и сервиса: «Современная база и специально подготовленный персонал учебного заведения позволили Орловскому техникуму агробизнеса и сервиса стать центром по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц, пострадавших от новой коронавирусной инфекции. В их числе выпускники образовательных организаций, лица находящиеся под риском увольнения, ищущие работу граждане».

Таким образом, с недавних пор все желающие могут получить здесь дополнительное образование слесаря по ремонту автомобилей. От каждого региона для участия в WorldSkills Russia, направлялись в среднем от 20 до 30 человек. В финал вышли чуть больше 70. Среди них и Илья Серпиянов, за которого будем болеть 17 сентября. Кстати, в режиме онлайн к просмотру конкурса и выполнению конкурсных заданий могут присоединиться особенно горячие болельщики со всей страны.


Эва Стасюлевич
09:34, 14 сентября 2020 года
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