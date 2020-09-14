Главная » Новости В Орловской области вводятся очередные послабления режима ограничений С сегодняшнего дня юные орловцы снова смогут заниматься в кружках и секциях.





В регионе возобновляется деятельность клубов для детей и молодежи в культурно-досуговых учреждениях. Такое решение приняли на заседании регионального оперштаба. Правда, занятия в детских кружках будут проходить с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. И на этой неделе региональный оперативный штаб рассмотрит вопрос о возможности возобновления деятельности театров со зрителями - с учетом рекомендаций и ограничений Роспотребнадзора.





Надежда Невматулина

06:37, 14 сентября 2020 года



