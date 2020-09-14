Главная » Новости Сегодня в России стартуют всероссийские проверочные работы В Орловской области контрольные работы будут писать ученики с 5-го по 9-й классы.





Пятиклассников ждут проверочные работы по русскому языку, литературе и окружающему миру. Больше всего работ предстоит написать ученикам 9-х классов. В региональном центре оценки качества образования отметили, что никаких карательных мер к ученикам применяться не будет. Результаты ВПР позволят скорректировать программы по учебным предметам как для организаций, так и для педагогов.





Надежда Невматулина

07:40, 14 сентября 2020 года



