Сегодня в России стартуют всероссийские проверочные работы

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Сегодня в России стартуют всероссийские проверочные работыВ Орловской области контрольные работы будут писать ученики с 5-го по 9-й классы.
Пятиклассников ждут проверочные работы по русскому языку, литературе и окружающему миру. Больше всего работ предстоит написать ученикам 9-х классов. В региональном центре оценки качества образования отметили, что никаких карательных мер к ученикам применяться не будет. Результаты ВПР позволят скорректировать программы по учебным предметам как для организаций, так и для педагогов.
Надежда Невматулина
07:40, 14 сентября 2020 года