Главная » Новости В Орле продолжается Первенство России по стрельбе из лука Сегодня – «золотые финалы».





Соревнования проходят на открытой площадке стадиона имени Ленина в Орле. Медали разыгрываются как в личном, так и в командном зачетах. Параллельно с Первенством России проходит и Чемпионат России по стрельбе из лука для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.





Анастасия Дорохова

08:41, 14 сентября 2020 года



