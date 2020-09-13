Под Орлом автомобиль столкнулся с мотоблоком

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Под Орлом автомобиль столкнулся с мотоблокомЕсть пострадавший.
Сообщение о ДТП в Глазуновском районе, которое произошло на 2 км автодороги Глазуновка – Малоархангельск – Колпна – Долгое, на пульт спасателей поступило в 10:34.
На место ДТП выехали пожарные 17 ПСЧ.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, там произошло столкновение автомобиля «Рено Логан» и мотоблока. Пострадал водитель мотоблока - мужчина 1960 г.р. Госпитализирован в районную больницу.
Орловское Информбюро
12:06, 13 сентября 2020 года