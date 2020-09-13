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Александр Муромский принял участие в выборах депутатов Орловского городского Совета

Глава администрации города Орла Александр Муромский сделал свой выбор сегодня на избирательном участке №125 во Дворце пионеров и школьников им. Ю.А. Гагарина.


Среди главных достоинств будущих депутатов Александр Муромский определил порядочность и опытность. По его мнению, это во многом определит развитие города Орла.

Выборы в Орловский городской Совет народных депутатов 6-го созыва проходят на 137 постоянных избирательных участках. По 28 округам муниципального образования избираются 419 кандидатов.

Принять участие в этих выборах могут жители, которые имеют в Орле постоянную прописку или временную регистрацию сроком не менее трёх месяцев. По данным муниципальной избирательной комиссии, это 250 550 человек.

Все избирательные участки работают с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. На входе горожанам предлагается измерить температуру, обработать руки антисептиком, надеть индивидуальную маску и одноразовые перчатки. Предусмотрены персональные ручки для каждого голосующего, сообщает сайт городской администрации.

Участки работают до 20 часов.


Орловское Информбюро
12:15, 13 сентября 2020 года
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