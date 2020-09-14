Главная » Новости Орловцев приглашают увидеть невероятные коллажи Марии Васильевой После большого перерыва в Орле постепенно открываются музеи и художественные центры. Правда, пока посещать их можно небольшими группами - от пяти до десяти человек. В Орловском выставочном центре открылась персональная выставка Марии Васильевой.





Каждая работа - маленькое откровение художника. Для зрителя, и, прежде всего, для нее самой, с такой любовью и теплом выписаны сельские дворики, старенькие заборы и деревья. Кроме картин маслом на выставке много удивительных коллажей, выполненных из веревок, картона, кожи, металла. Но, выглядят они совершенно живописными.



Ольга Сорокина, член союза художников России : «Маша очень ярко проявляется в своих работах. Это радость, детство, доброта, детское ощущение окружающего мира, невероятная любовь к животным».

И действительно, почти на каждом полотне Марии Васильевой животные. Те, кто окружают нас с детства. Коровы и козы с деревенских улочек, коты, куры, зайцы, фантастические рыбы, которых смело можно назвать дизайнерскими и очень характерными. Коллажи художница начала составлять в еще в студенчестве, сначала из бумаги, а со временем добавились и другие материалы, но однажды баловство и развлечение превратилось в искусство.



Мария Васильева член союза художников России: «Перешло это в более серьезное увлечение, я решила делать работы, которые можно представить на серьезной выставке - чтобы и формат был большой, и пятно держалось лучше, и тонально более грамотно».

Декоративные панно, как иллюстрации детских книжек, яркие, забавные, детали которых хочется рассмотреть поподробнее. Настолько они оригинальны, гармоничны по композиции и цветовым решениям. А за кажущейся простотой живописных работ, живет и дышит тепло, покой и уют природы и родного дома.



Анатолий Костяников, почетный академик Академии художеств: «Живописные решения, которые она нам демонстрирует в своих этюдах, завершенных работах, они как-то связаны с ее декоративными поисками, потому что вот этот момент декоративности присущ как ее живописным работам, так и декоративным вещам».

Не случайно выставка названа «Родом из детства». Все тонкие материи, которые возвращают нас в то время, когда деревья были большими, а мы маленькими, очень хорошо отражены в картинах Марии Васильевой.





Эва Стасюлевич

09:55, 14 сентября 2020 года



