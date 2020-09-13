Главная » Новости В Орле проходят выборы в горсовет За тем, как голосуют орловцы, наблюдал корреспондент ГТРК «Орел» Антон Киселёв. В его присутствии свой выбор сделала и депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Ольга Пилипенко.





Избирательный участок №300, как и все 138 участков по Орлу, открылся ровно в 8 часов утра. Хотя работа комиссии началась гораздо раньше - с уже привычной санитарной обработки абсолютно всего. Санобработка была проведена накануне вечером, повторилась утром, и проходит спустя каждый час в единый день голосования.



Участок № 300 – небольшой, здесь числится 1656 избирателей. 181 из них проголосовал досрочно.



Всего в период с 2 по 12 сентября правом голоса воспользовались 40 тысяч жителей областного центра. В единый день голосования свой выбор должны сделать ещё 212 тысяч 618 избирателей. Для каждого - индивидуальная ручка, маска и антисептики. Наблюдатели и члены избирательной комиссии одеты в спецхалаты, маски и перчатки.



На 38 депутатских мандатов в 6-м созыве претендуют более 400 кандидатов. 136 из них - по одномандатным округам, 283 - по партийным спискам. Депутат Госдумы Ольга Пилипенко, когда-то тоже входившая в горсовет, знает, что работа у народных избранников будет не простая, и так же, как и все избиратели, ждёт от них грамотных решений.



Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС РФ: «Социальные гарантии должны обязательно сохраниться – и в плане коммунальных платежей, и в плане пособий, которые выплачиваются дополнительно из городской казны. Но в то же время новый городской совет должен подойти более ответственно к формированию бюджета. Должен пересмотреть те статьи бюджета, которые могут быть сэкономлены, что сохранить и социальные льготы, и сформировать бюджет развития».

В подготовке и организации единого дня голосования в Орле задействовано почти 2 тысячи членов избирательных комиссий различного уровня. А контролировали их деятельность на всех участках 925 бдительных наблюдателей.





Антон Киселёв

13:04, 13 сентября 2020 года



