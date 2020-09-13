Главная » Новости В Орле проголосовало почти 20% избирателей В областном центре идёт голосование на выборах депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва.





Как сообщили в муниципальной избирательной комиссии города Орла, по данным на 12:00 13 сентября в выборах приняло участие 19,73 % избирателей.

Избиратели, которые не могут проголосовать на своём избирательном участке по уважительной причине (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися и т.д), имеют возмощность проголосовать вне помещения для голосования. Подать заявление можно до 14:00 часов 13 сентября в соответствующие участковые избирательные комиссии.







Орловское Информбюро

13:07, 13 сентября 2020 года



