Главная » Новости Михаил Вдовин: «Мы голосуем не за кого-то, а для кого-то» Сегодня в Орле выбирают депутатов горсовета. Вице-спикер регионального собрания проголосовал на избирательном участке № 26, расположенном в здании региональной федерации профсоюзов.





На выборы депутатов горсовета Михаил Вдовин пришел с семьей. Первый заместитель председателя Орловского облсовета отметил, что голосуем мы не за кого-то, а для кого-то.



Михаил Вдовин, первый зампредседателя областного Совета народных депутатов: «Я сегодня пришел с внучкой и проголосовал за будущее и за надежды. Я надеюсь, что детский садик по нацпроекту в 909 квартале будет достроен, что будут обустраиваться общественные территории, что, наконец, мы построим поликлинику в Железнодорожном районе, где есть проблемы, что дороги отремонтируем периферийные».

Избирательные участки открыты до 20 часов – орловцы еще могут сделать свой выбор.





Всеволод Трифонов

13:40, 13 сентября 2020 года



