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К 15 часам в Орле проголосовало 23,54% избирателей

В единый день голосования 13 сентября 2020 года на территории областного центра проходят выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва.


В общей сложности в ходе муниципальных выборов в областном центре замещаются 38 мандатов (10 мандатов – по пропорциональной системе, 28 – по мажоритарной системе). Каждый избиратель в городе Орле получает 2 избирательных бюллетеня и может проголосовать за список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением, и за кандидата, зарегистрированного по одному из 28 одномандатных избирательных округов.
 
В выборах участвуют 419 кандидатов, выдвинутых 9 избирательными объединениями и в порядке самовыдвижения.
 
Голосование проходит в 138 избирательных участках, в том числе на одном участке, образованном в месте временного нахождения граждан.
 
По данным муниципальной избирательной комиссии города Орла, на 15:00 часов в областном центре в выборах приняли участие 23,54% горожан, от общего числа включенных в списки избирателей.





 



Орловское Информбюро
15:59, 13 сентября 2020 года
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