К 15 часам в Орле проголосовало 23,54% избирателей

В единый день голосования 13 сентября 2020 года на территории областного центра проходят выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва.

В общей сложности в ходе муниципальных выборов в областном центре замещаются 38 мандатов (10 мандатов – по пропорциональной системе, 28 – по мажоритарной системе). Каждый избиратель в городе Орле получает 2 избирательных бюллетеня и может проголосовать за список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением, и за кандидата, зарегистрированного по одному из 28 одномандатных избирательных округов.

В выборах участвуют 419 кандидатов, выдвинутых 9 избирательными объединениями и в порядке самовыдвижения.

Голосование проходит в 138 избирательных участках, в том числе на одном участке, образованном в месте временного нахождения граждан.

По данным муниципальной избирательной комиссии города Орла, на 15:00 часов в областном центре в выборах приняли участие 23,54% горожан, от общего числа включенных в списки избирателей.











