Главная » Новости В Орле завершилось голосование по выборам депутатов в горсовет Двери избирательных участков закрылись в 20:00. Корреспондент ГТРК «Орел» в момент закрытия присутствовала на избирательном участке № 133.





На 18:00 свою гражданскую позицию проявили 26,26% орловцев - они проголосовали. Теперь очередь за членами избирательной комиссии – подсчитать. Концентрация внимания на пределе. Члены избирательной комиссии и наблюдатели уже проработали 12 часов. Еще несколько часов будет потрачено на подсчет голосов. Начинается все с погашения неиспользованных и испорченных бюллетеней. На 133-м избирательном участке неиспользованные были, испорченных - нет.



Подсчет бюллетеней проходит в полной тишине. Сначала - из сейф-пакетов. Их вскрывают лишь при одном условии - если нет повреждений. После очередь переносных ящиков. Здесь целостность пломб – тот критерий, который позволит приплюсовать бюллетени к общему числу. Затем очередь стационарных ящиков.



Фактическая явка станет известна лишь после того, как все протоколы голосования внесут в ГАС «Выборы» - ориентировочно к трем часам ночи.



Всего к 21 часу можно говорить о 20 сообщениях, благодаря которым подтвердились факты нарушений, но, как отметили в областном избиркоме, ни один из них не повлиял на результат выборов.





Анна Вайсергисер

22:57, 13 сентября 2020 года



