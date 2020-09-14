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В Орле завершилось голосование по выборам депутатов в горсовет

Двери избирательных участков закрылись в 20:00. Корреспондент ГТРК «Орел» в момент закрытия присутствовала на избирательном участке № 133.


На 18:00 свою гражданскую позицию проявили 26,26% орловцев - они проголосовали. Теперь очередь за членами избирательной комиссии – подсчитать. Концентрация внимания на пределе. Члены избирательной комиссии и наблюдатели уже проработали 12 часов. Еще несколько часов будет потрачено на подсчет голосов. Начинается все с погашения неиспользованных и испорченных бюллетеней. На 133-м избирательном участке неиспользованные были, испорченных - нет.

Подсчет бюллетеней проходит в полной тишине. Сначала - из сейф-пакетов. Их вскрывают лишь при одном условии - если нет повреждений. После очередь переносных ящиков. Здесь целостность пломб – тот критерий, который позволит приплюсовать бюллетени к общему числу. Затем очередь стационарных ящиков.

Фактическая явка станет известна лишь после того, как все протоколы голосования внесут в ГАС «Выборы» - ориентировочно к трем часам ночи.

Всего к 21 часу можно говорить о 20 сообщениях, благодаря которым подтвердились факты нарушений, но, как отметили в областном избиркоме, ни один из них не повлиял на результат выборов.


Анна Вайсергисер
22:57, 13 сентября 2020 года
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