Главная » Новости Партия «Единая Россия» лидирует на выборах в Орловский городской совет народных депутатов шестого созыва Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центризбирком России.





После подсчета 9,42% протоколов участковых избирательных комиссий единороссы набирают 49,34% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Следом идет КПРФ - 20,14%. Замыкает тройку лидеров «Справедливая Россия» с результатом 10,8%.



По данным ЦИК РФ на 1 час 14 сентября:



Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" - 46,81%; Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" - 18:85%; Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 13,55%; Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России - 7,25%; Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" - 4,6%; Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" - 2,14%; Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" - 1,44%; Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" - 0,9%; Политическая партия "Демократическая партия России" - 0,58%.

У ЛДПР - 7,06%, Партии пенсионеров - 3,89%, «Зеленых» - 1,92%, «Яблоко» - 1,45%, «Патриотов России» - 0,91%, Демократической партии - 0,5%.





Орловское Информбюро

00:24, 14 сентября 2020 года



