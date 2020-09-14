понедельник 14.09.2020 03:50:50 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

Партия «Единая Россия» лидирует на выборах в Орловский городской совет народных депутатов шестого созыва

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центризбирком России.


После подсчета 9,42% протоколов участковых избирательных комиссий единороссы набирают 49,34% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Следом идет КПРФ - 20,14%. Замыкает тройку лидеров «Справедливая Россия» с результатом 10,8%. 
 
У ЛДПР - 7,06%, Партии пенсионеров - 3,89%, «Зеленых» - 1,92%, «Яблоко» - 1,45%, «Патриотов России» - 0,91%, Демократической партии - 0,5%.

По данным ЦИК РФ на 1 час 14 сентября:

  • Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" - 46,81%;
  • Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" - 18:85%;
  • Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 13,55%;
  • Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России - 7,25%;
  • Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" - 4,6%;
  • Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" - 2,14%;
  • Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" - 1,44%;
  • Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" - 0,9%;
  • Политическая партия "Демократическая партия России" - 0,58%.
 
 
 
 

 



Орловское Информбюро
00:24, 14 сентября 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.