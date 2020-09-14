Главная » Новости В Орле «Единая Россия» набрала большее количество голосов Накануне завершились выборы в городской Совет народных депутатов.





По данным орловского избиркома, предварительные итоги голосования в Орле таковы: лидирует «Единая Россия», у нее больше 41% голосов. У КПРФ 19%, «Справедливая Россия» набрала более 17%. За ЛДПР отдали голоса 7,5 % пришедших избирателей. Остальные партии набрали меньше 5% голосов.



Корреспонденты ГТРК «Орел» работали на выборах, следили за открытием избирательных участков и информационного центра, за началом подсчета голосов после закрытия участков.





Орловское Информбюро

10:59, 14 сентября 2020 года



