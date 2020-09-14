В аварии в Дмитровске пострадал школьник-мотоциклист

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В аварии в Дмитровске пострадал школьник-мотоциклистОн управлял транспортом без прав и госзнаков.
ДТП произошло вечером минувшей субботы на пересечении улиц Красная и Братьев Овинниковых. 14–летний юноша на «Минске» столкнулся с «Приорой», управляемой 22–летним мужчиной. Мотоциклисту потребовалась госпитализация.
За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 44 ДТП, среди которых 9 ДТП с пострадавшими, в результате 12 человек получили травмы, 1 погиб – отмечено в сообщении областного УГИБДД.
Артём Ежаков
11:08, 14 сентября 2020 года