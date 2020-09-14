Главная » Новости В аварии в Дмитровске пострадал школьник-мотоциклист Он управлял транспортом без прав и госзнаков.





ДТП произошло вечером минувшей субботы на пересечении улиц Красная и Братьев Овинниковых. 14–летний юноша на «Минске» столкнулся с «Приорой», управляемой 22–летним мужчиной. Мотоциклисту потребовалась госпитализация.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 44 ДТП, среди которых 9 ДТП с пострадавшими, в результате 12 человек получили травмы, 1 погиб – отмечено в сообщении областного УГИБДД.





Артём Ежаков

11:08, 14 сентября 2020 года



