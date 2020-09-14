Главная » Новости Автолюбитель погиб в аварии в Орловской области ДТП произошло в субботу ночью.





На 377 километре трассы М-2 «Крым» 23-летний водитель БМВ 318 столкнулся со встречной «Ладой Грантой» под управлением 49-летнего мужчины. Водитель «Лады» скончался на месте аварии до приезда медиков. Водитель иномарки госпитализирован.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 44 ДТП, среди которых 9 ДТП с пострадавшими, в результате 12 человек получили травмы, 1 погиб – сообщает региональное УГИБДД.





Артём Ежаков

11:12, 14 сентября 2020 года



