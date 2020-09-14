Главная » Новости В ДТП с участием внедорожника в Покровском пострадало три человека Авария случилась накануне вечером.





18-летний юноша на «Митсубиси Паджеро» потерял управление машиной и съехал в кювет, где столкнулся с деревом. Инцидент произошел в районе улицы Первомайская, 5. Автолюбитель и два его пассажира – 17 и 15 лет – получили травмы.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 44 ДТП, среди которых 9 ДТП с пострадавшими, в результате 12 человек получили травмы, 1 погиб – отмечено в сообщении пресс-службы областного УГИБДД.





Артём Ежаков

11:14, 14 сентября 2020 года



