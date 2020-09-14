Главная » Новости Подвыпивший автолюбитель на «семерке» не смог объехать дерево ДТП произошло накануне в полдень в Орловской области.





52-летний мужчина на ВАЗ-21074 в районе 99 километра трассы Змиевка – Яковлево - Змиево потерял управление машиной и съехал в кювет, где врезался в дерево. Водитель и его 60-летний пассажир получили травмы.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 44 ДТП, среди которых 9 ДТП с пострадавшими, в результате 12 человек получили травмы, 1 погиб – сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.





Артём Ежаков

11:16, 14 сентября 2020 года



