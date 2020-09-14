Главная » Новости Неизвестный мотоциклист покалечил девушку в Малоархангельске ДТП произошло накануне ночью.





Байкер, управляя пока неустановленным транспортным средством, в районе улицы Калинина допустил наезд на 24-летнюю девушку-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате инцидента ей потребовалась госпитализация.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 44 ДТП, среди которых 9 ДТП с пострадавшими, в результате 12 человек получили травмы, 1 погиб – сообщает региональное УГИБДД.





Артём Ежаков

11:17, 14 сентября 2020 года



