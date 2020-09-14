Главная » Новости Орловцев зовут пробежать «Кросс Нации» Он пройдет 19 сентября на территории стадиона Ленина.





В планах участие полутора тысячи человек – от любителей до профессионалов.

Забеги стартуют в 11:00. Комиссия по допуску участников будет работать с 15 по 18 сентября с 10:00 до 16:00 в Училище олимпийского резерва, расположенного по адресу: Матросова, 5. В день соревнования зарегистрироваться можно на месте – с 9:30 до 10:50.



Перечень необходимых документов следующий – паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС, справка от врача о допуске, полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.



По традиции, победителей забегов ждут медали, дипломы и памятные призы.

Ознакомиться с временем старта каждой участвующей категории можно на сайте областной администрации.





Артём Ежаков

11:18, 14 сентября 2020 года



