Главная » Новости Орловские коровы переехали в Якутию Региональные племзаводы передали покупателю 120 единиц крупного рогатого скота.





Речь идет о симментальской породе. Заказчик – группа компаний «Татыйыына» – приобрела нетелей у племзавода им. А. С. Георгиевского и племзавода Сергиевского. Животные помогут якутянам в производстве молочных продуктов для нужд Якутии – сообщает информационный портал Орловской области.





Артём Ежаков

11:24, 14 сентября 2020 года



