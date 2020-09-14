Главная » Новости Орловец оценил свободу в 15 тысяч рублей За эту сумму он купил себе уголовное дело.





Подозреваемому инкриминируется покушение на дачу взятки. Как считает следствие, в минувшую субботу 52-летний мужчина попытался за указанную сумму добиться от начальника группы дознания освобождения человека, подозреваемого в краже.



Как сообщает региональный СК, полицейский отказался от взятки и сообщил о факте преступления. Возбуждено уголовное дело, его расследование продолжается.





Артём Ежаков

11:39, 14 сентября 2020 года



