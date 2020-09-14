Орловец оценил свободу в 15 тысяч рублей

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Орловец оценил свободу в 15 тысяч рублейЗа эту сумму он купил себе уголовное дело.
Подозреваемому инкриминируется покушение на дачу взятки. Как считает следствие, в минувшую субботу 52-летний мужчина попытался за указанную сумму добиться от начальника группы дознания освобождения человека, подозреваемого в краже.
Как сообщает региональный СК, полицейский отказался от взятки и сообщил о факте преступления. Возбуждено уголовное дело, его расследование продолжается.
Артём Ежаков
11:39, 14 сентября 2020 года