Главная » Новости Орловского полицейского, торговавшего информацией, заключили под стражу Эту меру пресечения ему избрал суд.





По версии следствия, подозреваемый - сотрудник МО МВД России «Мценский» - за деньги передавал заинтересованным конфиденциальные данные об автомобилях и гражданах.



По сообщению пресс-службы областного СК, мужчине ставится в вину злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки. Расследование уголовного дела продолжается.





Артём Ежаков

11:40, 14 сентября 2020 года



