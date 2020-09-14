Главная » Новости Коронавирус: в Орловской области 48 новых случаев заболевания Всего в регионе с начала наблюдения зарегистрировано 7723 больных COVID-19.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 14 сентября выявлен 48 новых случаев заражения COVID-19.



Число активных больных в настоящее время – 1492. Выздоровели – 6116. Умерло - 115.





Орловское Информбюро

11:43, 14 сентября 2020 года



