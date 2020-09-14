Главная » Новости 200 орловских предпринимателей через фонд микрофинасирования получили больше 300 млн рублей Как запускается новый бизнес в Орловской области? На какие виды господдержки может рассчитывать предприниматель? Как работает нацпроект поддержки предпринимательских инициатив? В этом разбирался корреспондент ГТРК «Орел».





Ещё год назад открытие своего бизнеса для Владимира Лосева было лишь идеей. Залоговая база была небольшой, поэтому начинающий предприниматель решил оформить кредит в Орловском фонде микрофинансирования. Гарантийный фонд дал поручение на 70% займа, и уже через три недели с момента подачи заявки мебельное производство отправило первый заказ клиенту.



Владимир Лосев, предприниматель: «Наступила пандемия, получился кассовый разрыв. Люди все остались с нами, мы платили зарплату без задержек, но была сумма кредита, который мы ежемесячно платим. Мы обратились в фонд, попросили на два месяца отсрочку, нам пошли навстречу и оставили только оплату процентов».

Это позволило производству со снятием ограничений без проблем возобновить деятельность. А уже сейчас Владимир Лосев планирует расширить круг заказчиков, благодаря включению его организации в реестр поставщиков и последующего доступа к госзакупкам. С этим тоже помогали специалисты центра «Мой бизнес».



Ольга Стёпина, руководитель Центра поддержки предпринимательства Орловской области: «Поддержку получили порядка 15 клиентов по этому направлению. Естественно есть лимит денежной суммы, которая выделяется на это направление. Но и сумма поддержки, которая максимально возможна по данному виду расходов, тоже значительная - до 250 тысяч рублей можно получить за счёт средств центра «Мой бизнес».

Владимир Лосев, предприниматель: «Буквально только что проговаривали вопрос с фондом микрофинансирования об увеличении нам кредита на покупку нового оборудование, потому что у нас появляются новые серии мебели, новые заказы, расширяемся, набираем людей».

Всё это в совокупности позволило Владимиру Лосеву получить новый заём на льготных условиях. Он доступен всем начинающим предпринимателям, организациям, трудоустраивающим безработных и создающим новые рабочие места. А именно это и является целью национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».



Валентина Коськина, директор НО МКК «Фонд микрофинансирования Орловской области»: «Фонд микрофинансирования, получив докапитализацию, смог повысить максимальный размер займа для всех предпринимателей, независимо от сферы деятельности, как на капитальные затраты, так и на оборотные средства. Сумма увеличилась с 3 миллионов до 5 миллионов рублей».

Докапитализация фонда произошла вследствие майского решения правительства страны об увеличении бюджета нацпроекта поддержки предпринимательских инициатив на 12 миллиардов рублей. В этом году две сотни представителей орловского бизнеса через фонд микрофинансирования уже получили больше 300 миллионов - на приобретение оборудования, увеличение оборотных средств и иные цели.





Антон Киселёв

12:00, 14 сентября 2020 года



