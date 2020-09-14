Главная » Новости Орел принял Первенство ЦФО по бадминтону Более сотни участников из 10 регионов России приехали в наш город, чтобы сыграть в любимую игру. Для кого-то эти соревнования стали первыми после долгого карантина. С участниками и организаторами пообщалась Анастасия Дорохова.





Всероссийские турниры по бадминтону Орел принимал год назад. В этом году наш город дебютировал и в окружных соревнованиях, хотя коронавирус препятствовал этому. Первенство ЦФО должно было пройти еще в августе, но общероссийский бадминтонный календарь сместился. От того и подготовка была напряженной.



Александр Мисуркин, Герой России, президент федерации бадминтона Орловской области: «Все спортсмены, для кого это важно, с максимальным соблюдением требований по безопасности в данных условиях, приехали к нам, и они рвутся в бой, а мы готовы им дать эту возможность... Времени на себя, к сожалению, становится все меньше и меньше, но, тем не менее, я любимый спорт не бросаю и уделяю ему столько времени, сколько у меня есть».

Но если Александру Мисуркину выступать на Первенстве ЦФО не пришлось - не по возрасту, то вот Вика Сладкова отдала все силы матчам как в личном зачете, так и в парном. Получалось не все. Волнение да и соперники подобрались неслабые.



А вот у Дарьи Римлянской сил на победу хватило. Причем оформила она ее в последние минуты. Правильная оценка соперника – залог успеха в любом турнире.



Дарья Римлянская, участница соревнований (Московская область): «Сначала я остановила игру, чтобы соперник начал переживать и волноваться. Потом я анализировала игру. Я выяснила, где мой соперник больше всего проваливался, проигрывал очков. И я решила больше туда играть».

Следующими большими соревнованиями, которые готовится провести областная федерация бадминтона, станут всероссийские турниры серии Гран-при. При благоприятной эпидемиологической ситуации они должны будут состояться в ноябре.





Анастасия Дорохова

12:12, 14 сентября 2020 года



