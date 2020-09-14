Главная » Новости Оглашены предварительные итоги выборов в Орловский городской Совет народных депутатов С показателем в 41,06% побеждает «Единая Россия».





КПРФ расположилась на втором месте с 18,99% голосов, третья позиция досталась «Справедливой России» - их поддержало 17,29% избирателей. ЛДПР и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» набрали 7,57% и 5,01% соответственно. На выборы пришли 28,3% от общего числа избирателей.



Список победителей по одномандатным округам:



№1 — Юрий Козлов, «Единая Россия»;

№2 — Владимир Бутусов, «Единая Россия»;

№3 — Дмитрий Игнатов, «Единая Россия»;

№4 — Евгений Косогов, самовыдвиженец;

№5 — Василий Новиков, «Единая Россия»;

№6 — Сергей Себякин, «Единая Россия»;

№7 — Марина Франко, КПРФ;

№8 — Владимир Букалов, «Единая Россия»;

№9 — Илья Жуков, «Единая Россия»;

№10 — Юрий Котляр, «Единая Россия»;

№11 — Лариса Антошкина, «Единая Россия»;

№12 — Татьяна Малыгина, «Единая Россия»;

№13 — Константин Клепов, «Справедливая Россия»;

№14 — Сергей Швалов, КПРФ;

№15 — Александр Головин, самовыдвиженец;

№16 — Владимир Строев, «Единая Россия»;

№17 — Тимур Нерушев, «Единая Россия»;

№18 — Алексей Чикин, «Единая Россия»;

№19 — Сергей Елесин, самовыдвиженец;

№20 — Евгений Шатохин, «Единая Россия»;

№21 — Виталий Рыбаков, самовыдвиженец;

№22 — Игорь Рыбаков, «Справедливая Россия»;

№23 — Игорь Коновалов, самовыдвиженец;

№24 — Владимир Негин, «Единая Россия»;

№25 — Николай Паршиков, «Единая Россия»;

№26 — Виктор Панухник, «Справедливая Россия»;

№27 — Александр Родин, «Единая Россия»;

№28 — Игорь Цуканов, «Единая Россия».



Из 38 мест в горсовете 22 достались «ЕР», КПРФ получила четыре места, справедливоросы – 5, ЛДПР и Партия пенсионеров – по одному. Оставшиеся 5 пришлись на долю самовыдвиженцев – сообщает сайт орловского избиркома.





Артём Ежаков

12:30, 14 сентября 2020 года



