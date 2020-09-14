Оглашены предварительные итоги выборов в Орловский городской Совет народных депутатов

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Оглашены предварительные итоги выборов в Орловский городской Совет народных депутатовС показателем в 41,06% побеждает «Единая Россия».
КПРФ расположилась на втором месте с 18,99% голосов, третья позиция досталась «Справедливой России» - их поддержало 17,29% избирателей. ЛДПР и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» набрали 7,57% и 5,01% соответственно. На выборы пришли 28,3% от общего числа избирателей.
Список победителей по одномандатным округам:
№1 — Юрий Козлов, «Единая Россия»;
№2 — Владимир Бутусов, «Единая Россия»;
№3 — Дмитрий Игнатов, «Единая Россия»;
№4 — Евгений Косогов, самовыдвиженец;
№5 — Василий Новиков, «Единая Россия»;
№6 — Сергей Себякин, «Единая Россия»;
№7 — Марина Франко, КПРФ;
№8 — Владимир Букалов, «Единая Россия»;
№9 — Илья Жуков, «Единая Россия»;
№10 — Юрий Котляр, «Единая Россия»;
№11 — Лариса Антошкина, «Единая Россия»;
№12 — Татьяна Малыгина, «Единая Россия»;
№13 — Константин Клепов, «Справедливая Россия»;
№14 — Сергей Швалов, КПРФ;
№15 — Александр Головин, самовыдвиженец;
№16 — Владимир Строев, «Единая Россия»;
№17 — Тимур Нерушев, «Единая Россия»;
№18 — Алексей Чикин, «Единая Россия»;
№19 — Сергей Елесин, самовыдвиженец;
№20 — Евгений Шатохин, «Единая Россия»;
№21 — Виталий Рыбаков, самовыдвиженец;
№22 — Игорь Рыбаков, «Справедливая Россия»;
№23 — Игорь Коновалов, самовыдвиженец;
№24 — Владимир Негин, «Единая Россия»;
№25 — Николай Паршиков, «Единая Россия»;
№26 — Виктор Панухник, «Справедливая Россия»;
№27 — Александр Родин, «Единая Россия»;
№28 — Игорь Цуканов, «Единая Россия».
Из 38 мест в горсовете 22 достались «ЕР», КПРФ получила четыре места, справедливоросы – 5, ЛДПР и Партия пенсионеров – по одному. Оставшиеся 5 пришлись на долю самовыдвиженцев – сообщает сайт орловского избиркома.
Артём Ежаков
12:30, 14 сентября 2020 года