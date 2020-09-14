Главная » Новости Андрей Клычков: «Эта избирательная кампания для нас является достаточно показательной» Орловцы сделали свой выбор. Избирательные кампании прошли в 10-ти муниципальных образованиях. Но основная была в Орле. Явку и предварительные итоги голосования озвучили сегодня на аппаратном совещании главы региона.





Как сообщила председатель областного избиркома, жалоб на нарушения было много. Однако на итог выборов они не повлияли. В результате места в горсовет Орла распределились следующим образом. Лидирует партия «Единая Россия», она получила 22 мандата из 38, за ней следуют «Справедливая Россия» и самовыдвиженцы – им досталось по 5 мест. Замыкает тройку КПРФ – в их распоряжении 4 места в горсовете. Затем соответственно, ЛДПР и партия пенсионеров – они раздели два последних мандата. Итоговая явка в областном центре составила 28,3%, что значит 71 тысяча 529 избирателей воспользовались своим правом голоса, приняв участие в выборах депутатов горсовета Орла.



Как отметил глава региона, избирательные комиссии, органы местного самоуправления и правоохранительные структуры сделали всё, чтобы единый день голосования прошёл организованно, в полном соответствии с действующим законодательством.



Андрей Клычков губернатор Орловской области: «Эта избирательная кампания для нас является достаточно показательной. Очень много было различных фактов и обращений, для того чтобы мы могли их анализировать и в последующем принимать решения по недопущению».





Анна Вайсергисер

13:02, 14 сентября 2020 года



