понедельник 14.09.2020 13:49:38 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

Андрей Клычков: «Эта избирательная кампания для нас является достаточно показательной»

Орловцы сделали свой выбор. Избирательные кампании прошли в 10-ти муниципальных образованиях. Но основная была в Орле. Явку и предварительные итоги голосования озвучили сегодня на аппаратном совещании главы региона.


Как сообщила председатель областного избиркома, жалоб на нарушения было много. Однако на итог выборов они не повлияли. В результате места в горсовет Орла распределились следующим образом. Лидирует партия «Единая Россия», она получила 22 мандата из 38, за ней следуют «Справедливая Россия» и самовыдвиженцы – им досталось по 5 мест. Замыкает тройку КПРФ – в их распоряжении 4 места в горсовете. Затем соответственно, ЛДПР и партия пенсионеров – они раздели два последних мандата. Итоговая явка в областном центре составила 28,3%, что значит 71 тысяча 529 избирателей воспользовались своим правом голоса, приняв участие в выборах депутатов горсовета Орла.

Как отметил глава региона, избирательные комиссии, органы местного самоуправления и правоохранительные структуры сделали всё, чтобы единый день голосования прошёл организованно, в полном соответствии с действующим законодательством.

Андрей Клычков губернатор Орловской области: «Эта избирательная кампания для нас является достаточно показательной. Очень много было различных фактов и обращений, для того чтобы мы могли их анализировать и в последующем принимать решения по недопущению».



Анна Вайсергисер
13:02, 14 сентября 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.