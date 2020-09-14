Главная » Новости Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- В Орле подвели предварительные итоги выборов.



- Взятка в 15 тысяч следователю - усугубила ответственность фигуранта уголовного дела. Теперь обвиняемому грозит уголовный срок уже по двум статьям.



- Шаг из изоляции. В домах и центрах творчества для детей начали работать кружки и секции.



- В Орле прошел турнир ЦФО по бадминтону. В скором времени планируется еще один.



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Вести-Орёл

15:38, 14 сентября 2020 года



