Главная » Новости Двойной убийца из Кромского района ожидает приговора Расследование уголовного дела завершено.





По версии следствия, в конце прошлой осени 53-летний обвиняемый, поссорившись с жертвой на фоне личной неприязни, зарезал 38-летнего мужчину, а также его 61-летнюю мать, которая попыталась защитить сына. Они скончались на месте преступления.



Позже злоумышленник вывез тела за пределы села Апальково и захоронил на сельскохозяйственных землях.



Как сообщает региональный СК, преступника будут судить за «убийство, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление». Уголовное дело вместе с утвержденным обвинением передано для рассмотрения в суд.





Артём Ежаков

14:54, 14 сентября 2020 года



