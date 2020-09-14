Главная » Новости Проблемам здравоохранения посветили целую неделю в общественных приемных «Единой России» Тема острая, многогранная, касающаяся не только пациентов, но и врачей. Какие вопросы уже прозвучали, и есть ли на них ответы?





Здоровье - тема, близкая каждому. Тем более - в межсезонье. Ожидается привычный грипп. И уже почти полгода, как в России борются с новой инфекцией - коронавирусом. Планируется вакцинация - сразу от двух болезней. А значит нагрузка на медиков тоже - двойная. Валентина Винцевич, жительница г. Орла: «Поликлиники наши переполнены, и меня волнует вопрос - как организовать так, чтобы все это было выполнено достойно, спокойно, с достаточным эффектом». Проблема - серьезная. И чтобы решить ее максимально эффективно, скорректировать действия с учетом мнения жителей - партия «Единая Россия» проводит тематическую неделю приема граждан. Заодно мониторится общая ситуация в здравоохранении региона - какие рубежи требуют усиленного внимания? Леонид Музалевский, секретарь Орловского отделения партии «Единая Россия»: «Мы видим, закупается новейшее оборудование, в том числе компьютерные томограф - звучат у нас порой часто на сессии. Многое у нас делается по льготным категориям граждан, хотя опять у нас, последнее время звучит проблема с льготными лекарствами, с рецептами, обеспечением и так далее. Вот сегодня я хотел бы услышать, что нужно для того чтобы решить эти вопросы вместе с жителями, вместе с департаментом здравоохранения». Поэтому в работе общественной приемной задействованы депутаты всех уровней и - профильные специалисты. Ведь здесь звучат вопросы, актуальные не только для пациентов, но и для медиков. К примеру, кадровый дефицит. Владимир Маношкин, житель. г Орла: «Не секрет, что в Орловской области катастрофически не хватает медиков. Вот что властные структуры планируют для решения этого вопроса? Может, целевой набор в медучилища?». Такая программа уже есть. В этом году 80% бюджетных мест в медицинских образовательных учреждениях страны, достались именно тем, кто шел учиться по целевому набору. Валерий Омелюсик, главврач поликлиники №3 г. Орла: «Проводя аналитику, я бы сказал, что количество врачей, которые пришли к нам по целевому направлению, оно увеличилось, по сравнению, чем 5-7-8 лет назад. Вот в этом году у нас пришло 9 специалистов по целевому направлению, в прошлом году - 8 специалистов». Обновляется сельская медицина - ремонтируются старые и строятся новые ФАПы. Чтобы не пустовали кабинеты - привлекаются специалисты. В регионе действуют федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Первым полагается миллион рублей. Вторым - пятьсот тысяч. На минувшей сессии Государственной Думы приняли закон - не взимать с этих выплат НДФЛ. Еще один важный аргумент - зарплата. Члены Совета Федерации предлагают определить для работников бюджетной сферы, в первую очередь для учителей и врачей, единую базовую ставку по всей стране. 70%. И лишь 30% будут варьироваться - в зависимости от загрузки и других факторов. Его рассмотрят на осенней сессии. Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС РФ от партии «Единая Россия»: «Кроме того, этот закон предлагает ограничить разницу заработных плат между руководителями лечебного учреждения и работниками. В определенных коэффициентах. Пока о них разговоров еще нет, но, тем не менее, нормирование такое предлагается ввести. Этот закон внесен, он сейчас обсуждается. Министерство труда подготовило предложение по сетке заработных плат». Тематический прием по здравоохранению будет вестись до 11 сентября. Но задать вопросы, обратиться за помощью или внести предложения по повышению качества медицины или другой сферы жизни региона можно в любой будний день - двери в общественных приемной партии «Единая Россия» открыты.





Мария Семак

20:09, 10 сентября 2020 года



