Главная » Новости Культуру Орловской области поддержали деньгами Дотации в отрасль обошлись бюджету в 94,2 миллиона рублей.





27,2 миллиона направлены на постройку и капремонт 4 культурно-досуговых учреждений региона. Почти по 18 миллионов направлены на детские кукольные театры и дома культуры в городах с численностью населения менее 50 тысяч человек. 15 миллионов выделили на создание модальных библиотек, а чуть больше восьми перечислили на усовершенствование региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств.



Почти в 2,5 миллиона рублей обошлось подключение ряда областных библиотек к интернету. Также из этой суммы выделялись деньги на «поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры и лучших муниципальных учреждений культуры, которые находятся на территории сельских поселений», - отмечено в сообщении областной администрации.





Артём Ежаков

15:40, 14 сентября 2020 года



