Главная » Новости Орловские сталепрокатчики освоили новую продукцию Речь идет об анкерных креплениях для железных дорог городского транспорта.





Производство начнется на нашем сталепрокатном заводе «Северсталь-метиз» и в Череповце. В Орле также будут наносить защитное цинковое напыление на крепёж.



Конечный продукт представляет из себя европейский аналог, но адаптирован под российские условия и «учитывает особенности монтажа материалов верхнего строения пути ключевыми клиентами».

«Освоение анкерного крепления для «Северсталь-метиза» не только старт производства новых продуктов, но и работа с новыми сервисами. Продукт разработан по заказу ключевого клиента и полностью учитывает его потребности. Уже сейчас мы работаем над новыми модификациями продукта, который в перспективе существенно сократит затраты на обслуживание и упростит монтаж всех видов железных дорог на территории России», – подчеркнул генеральный директор ОАО «Северсталь-метиз» Сергей Ковряков.





Артём Ежаков

15:42, 14 сентября 2020 года



