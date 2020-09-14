Главная » Новости Андрей Клычков провел встречу с детским омбудсменом Орловской области Константин Домогатский заступил на пост 2 сентября.





Глава региона отметил: «Уверен, мы сможем грамотно выстроить работу, которая позволит обеспечить защиту прав юных жителей Орловщины. Используя новации в деятельности, необходимо также опираться на имеющиеся наработки». Также губернатор подчеркнул о важности быстрой реакции на любые проблемы в сфере защиты детства.



Уполномоченный по правам ребенка заявил о доверии граждан к Институту детских омбудсменов, что подтверждается цифрами – в последнее время было зафиксировано порядка 1000 обращений. Домогатский заявил, что в первую очередь будет рассматривать вопросы социального сиротства и семейного неблагополучия. В своей работе он планирует тесно сотрудничать с общественными организациями – отмечено в сообщении региональной администрации.





Артём Ежаков

16:12, 14 сентября 2020 года



