Главная » Новости Губернатор и космонавт обсудили спорт Глава Орловской области Андрей Клычков и Герой России Александр Мисуркин встретились сегодня в областной администрации.





Речь шла о развитии бадминтона в области. Ранее об этом же говорилось на встрече космонавта со спикером облсовета Леонидом Музалевским. Александр Мисуркин является Президентом Федерации этого вида спорта в Орловской области.



Сегодня обсудили прошедший чемпионат «Космический старт», собравший более ста юных участников, говорится в сообщении пресс-службы областной администрации. «Орловская сборная, несмотря на то, что была самой молодой на соревнованиях, заняла второе место в командном зачете», - отметил Александр Мисуркин.



Он же сообщил о том, что на территории области больше сотни учебных учреждений школьного и дошкольного образования участвует в региональной программе «Бадминтон в школе».



Глава региона в свою очередь отметил: «Бадминтон – это спорт, который увлекает людей разных возрастов – и юных спортсменов, и уже взрослых людей. Отрадно, что этот вид спорта активно развивается в нашей области. Желаем нашим спортсменам новых успехов!».





Артём Ежаков

16:28, 14 сентября 2020 года



