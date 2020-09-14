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Губернатор и космонавт обсудили спорт

Глава Орловской области Андрей Клычков и Герой России Александр Мисуркин встретились сегодня в областной администрации.


Речь шла о развитии бадминтона в области. Ранее об этом же говорилось на встрече космонавта со спикером облсовета Леонидом Музалевским. Александр Мисуркин является Президентом Федерации этого вида спорта в Орловской области.

Сегодня обсудили прошедший чемпионат «Космический старт», собравший более ста юных участников, говорится в сообщении пресс-службы областной администрации. «Орловская сборная, несмотря на то, что была самой молодой на соревнованиях, заняла второе место в командном зачете», - отметил Александр Мисуркин.

Он же сообщил о том, что на территории области больше сотни учебных учреждений школьного и дошкольного образования участвует в региональной программе «Бадминтон в школе».

Глава региона в свою очередь отметил: «Бадминтон – это спорт, который увлекает людей разных возрастов – и юных спортсменов, и уже взрослых людей. Отрадно, что этот вид спорта активно развивается в нашей области. Желаем нашим спортсменам новых успехов!».


Артём Ежаков
16:28, 14 сентября 2020 года
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