Главная » Новости Пожарные извещатели как залог безопасного жилья В Орловской области инспекторы Госпожнадзора каждую неделю в ходе рейдов не только напоминают членам многодетных семей, как уберечь свой дом от пожара, но и дарят нужные подарки.





Один из таких рейдов в Орловском районе спасатели провели совместно со специалистами отдела соцзащиты. Так называемый социальный патруль уже не первый год навещает многодетные семьи, в том числе и из группы риска. Для сотрудников МЧС важно донести до каждого правила пожарной безопасности. В гости пришли не с пустыми руками. Автономный пожарный извещатель остаётся пока наиболее эффективным средством по предупреждению гибели людей. Устройство реагирует на дым на стадии возгорания, когда потушить огонь можно подручными средствами или успеть вывести из опасной зоны домочадцев.





Надежда Невматулина

16:43, 14 сентября 2020 года



